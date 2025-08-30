Скидки
Польша — Израиль. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Форвард сборной Латвии Бертанс: молим бога о помощи против Йокича

Комментарии

Латвийский форвард Давис Бертанс после победы своей сборной над Эстонией (72:70) заявил, что матч с Сербией и Николой Йокичем станет для команды серьёзным испытанием. Игрок подчеркнул, что Латвии придётся показать максимум как в атаке, так и в защите. Встреча состоится сегодня, 30 августа.

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Латвия
1-я четверть
15 : 14
Сербия
Латвия: Мейерис, Порзингис, Дав. Бертанс, Дайр. Бертанс, Шмитс, Чаварс, Ломаж, Гражулис, Штейнбергс, Куруц, Жагар, Зорикс
Сербия: Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Вукчевич, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Йович, Аврамович, Милутинов

«Мы победили в тяжёлой игре, где было больше борьбы, чем баскетбола. Завтра нам предстоит остановить сербов. От них ожидаем лучшую команду турнира, поэтому нам нужно сыграть максимально качественно и в защите, и в атаке. А что касается Йокича… Молим бога о помощи», — приводит слова Бертанса sportinjo.

Бертанс также отметил, что рад видеть прогресс своего бывшего одноклубника по «Партизану» Богдана Богдановича, назвав его одним из сильнейших игроков Европы.

Следить за игровым днём:
В сборной Германии литовских болельщиков обвинили в расизме. Евробаскет-2025 — LIVE
Live
В сборной Германии литовских болельщиков обвинили в расизме. Евробаскет-2025 — LIVE
