Форвард сборной Латвии Бертанс: молим бога о помощи против Йокича

Латвийский форвард Давис Бертанс после победы своей сборной над Эстонией (72:70) заявил, что матч с Сербией и Николой Йокичем станет для команды серьёзным испытанием. Игрок подчеркнул, что Латвии придётся показать максимум как в атаке, так и в защите. Встреча состоится сегодня, 30 августа.

«Мы победили в тяжёлой игре, где было больше борьбы, чем баскетбола. Завтра нам предстоит остановить сербов. От них ожидаем лучшую команду турнира, поэтому нам нужно сыграть максимально качественно и в защите, и в атаке. А что касается Йокича… Молим бога о помощи», — приводит слова Бертанса sportinjo.

Бертанс также отметил, что рад видеть прогресс своего бывшего одноклубника по «Партизану» Богдана Богдановича, назвав его одним из сильнейших игроков Европы.