Баскетболистка провела матч в WNBA с синяками под глазами после столкновения

Защитница «Индиана Фивер» Лекси Халл вышла на площадку в матче с «Лос-Анджелесом», несмотря на недавнее столкновение головами с Габби Уильямс из «Сиэтла» на матче женской НБА.

В игре Халл набрала пять очков, сделала пять подборов, четыре результативные передачи, два блок-шота и два перехвата. Эти действия помогли «Индиане» одержать победу с минимальным преимуществом — в одно очко.

Фото: Скриншот из трансляции женской НБА

Команда «Индиана Фивер» пока выступает без своей главной звезды Кейтлин Кларк. Халл играет за «Индиану» с 2022 года, когда была выбрана на драфте под общим шестым номером.

Команда «Индиана Фивер» занимает третье место в Восточной конференции женской Национальной баскетбольной ассоциации США (WNBA).