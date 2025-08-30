Скидки
Польза — Израиль. Прямая трансляция
Лукич высказался о планах на Дёмина и Голдина в сборной России

Российские баскетболисты Егор Дёмин и Владислав Голдин, заключившие контракты с клубами НБА, будут вызываться в национальную сборную, когда она вернётся к участию в международных турнирах. Об этом сообщил главный тренер команды Зоран Лукич.

«Они будут вызваны в сборную — тут никаких вопросов быть не может, но многое будет зависеть от концовки сезона, восстановления, мы будем за всем следить, разговаривать. Решение будем принимать, отталкиваясь от разных факторов», — приводит слова Лукича ТАСС.

На драфте НБА 2025 года Дёмина под восьмым номером выбрал «Бруклин», что стало самым высоким результатом для российского игрока в истории лиги. Владислав Голдин 3 июля подписал двусторонний контракт с «Майами».

Егор Дёмин — «Чемпионату»:
«Хочу, чтобы весь мир уважал наш баскетбол». Егор Дёмин — после драфта НБА
«Хочу, чтобы весь мир уважал наш баскетбол». Егор Дёмин — после драфта НБА
