Лукич высказался о планах на Дёмина и Голдина в сборной России

Российские баскетболисты Егор Дёмин и Владислав Голдин, заключившие контракты с клубами НБА, будут вызываться в национальную сборную, когда она вернётся к участию в международных турнирах. Об этом сообщил главный тренер команды Зоран Лукич.

«Они будут вызваны в сборную — тут никаких вопросов быть не может, но многое будет зависеть от концовки сезона, восстановления, мы будем за всем следить, разговаривать. Решение будем принимать, отталкиваясь от разных факторов», — приводит слова Лукича ТАСС.

На драфте НБА 2025 года Дёмина под восьмым номером выбрал «Бруклин», что стало самым высоким результатом для российского игрока в истории лиги. Владислав Голдин 3 июля подписал двусторонний контракт с «Майами».