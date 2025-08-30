Шенгелия удалён за оскорбления судей на матче Евробаскета-2025 Италия — Грузия
Во время группового этапа Евробаскета в матче между Италией и Грузией был удалён грузинский баскетболист Торнике Шенгелия. Инцидент произошёл после того, как Шенгелия нецензурно высказался в сторону судей. Матч между сборными Грузии и Италии завершился победой итальянцев со счётом 78:62.
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 2-й тур
30 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Италия
Окончен
78 : 62
Грузия
Италия: Niang - 15, Фонтеккио - 14, Диуф - 13, Мелли - 8, Риччи - 8, Томпсон - 6, Пайола - 6, Спаньоло - 5, Списсу - 3, Галлинари, Прочида, Акеле
Грузия: Битадзе - 22, Мамукелашвили - 13, Болдуин - 9, Санадзе - 8, Буржанадзе - 7, Андроникашвили - 3, Джинчарадзе, Шермадини, Корсантия, Певадзе, Шенгелия, Очхикидзе
Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Okko Баскет». Права на видео принадлежат «OKKO Sport».
Торнике Кахаберович Шенгелия — грузинский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.
Ранее Торнике Шенгелия стал игроком «Барселоны», до перехода в испанский клуб он играл за «Виртус» и московский ЦСКА.
