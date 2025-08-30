Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Израиль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шенгелия удалён за оскорбления судей на матче Евробаскета-2025 Италия — Грузия

Шенгелия удалён за оскорбления судей на матче Евробаскета-2025 Италия — Грузия
Комментарии

Во время группового этапа Евробаскета в матче между Италией и Грузией был удалён грузинский баскетболист Торнике Шенгелия. Инцидент произошёл после того, как Шенгелия нецензурно высказался в сторону судей. Матч между сборными Грузии и Италии завершился победой итальянцев со счётом 78:62.

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 2-й тур
30 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Италия
Окончен
78 : 62
Грузия
Италия: Niang - 15, Фонтеккио - 14, Диуф - 13, Мелли - 8, Риччи - 8, Томпсон - 6, Пайола - 6, Спаньоло - 5, Списсу - 3, Галлинари, Прочида, Акеле
Грузия: Битадзе - 22, Мамукелашвили - 13, Болдуин - 9, Санадзе - 8, Буржанадзе - 7, Андроникашвили - 3, Джинчарадзе, Шермадини, Корсантия, Певадзе, Шенгелия, Очхикидзе

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Okko Баскет». Права на видео принадлежат «OKKO Sport».

Торнике Кахаберович Шенгелия — грузинский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.

Ранее Торнике Шенгелия стал игроком «Барселоны», до перехода в испанский клуб он играл за «Виртус» и московский ЦСКА.

Сейчас читают:
Официально
Стала известна новая команда экс-игрока ЦСКА Торнике Шенгелии
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android