Шенгелия удалён за оскорбления судей на матче Евробаскета-2025 Италия — Грузия

Во время группового этапа Евробаскета в матче между Италией и Грузией был удалён грузинский баскетболист Торнике Шенгелия. Инцидент произошёл после того, как Шенгелия нецензурно высказался в сторону судей. Матч между сборными Грузии и Италии завершился победой итальянцев со счётом 78:62.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Okko Баскет». Права на видео принадлежат «OKKO Sport».

Торнике Кахаберович Шенгелия — грузинский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.

Ранее Торнике Шенгелия стал игроком «Барселоны», до перехода в испанский клуб он играл за «Виртус» и московский ЦСКА.