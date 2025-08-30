Греция без Янниса Адетокунбо обыграла Кипр на ЧЕ-2025 с 27-очковой разницей

Сегодня, 30 августа, в рамках четвёртого дня чемпионата Европы — 2025 по баскетболу состоялся матч между сборными Кипра и Греции. Игра завершилась убедительной победой греческого коллектива со счётом 96:69.

С самого начала матча греки взяли инициативу в свои руки, задав высокий темп. По четвертям счёт выглядел так: 22:13, 21:18, 26:16, 27:22. Примечательно, что в составе сборной Греции отсутствовал звёздный тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо, которому предоставили отдых.

Наиболее результативным игроком матча стал Тайлер Дорси из сборной Греции, набравший 18 очков, он также сделал один подбор и отдал две передачи за 20 минут 58 секунд. В составе Кипра выделялся Константинос Симитзис, который сумел набрать 16 очков, сделать пять подборов и отдать одну передачу за 28 минут 35 секунд.