Сборная Сербии одолела Латвию в матче Евробаскета-2025, у Йокича «39+10»

В Риге (Латвия) завершился матч 3-го тура группового этапа Евробаскета-2025, в котором встречались национальные команды Латвии и Сербии. Встреча закончилась победой сборной Сербии со счётом 84:80.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 39 очков, 10 подборов и четырёх результативных передач. 12 очков, четыре подбора и одну передачу на свой счёт записал Филип Петрушев.

В составе сборной Латвии дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов оформил Давис Бертанс. 14 очков и шесть подборов на свой счёт записал Кристапс Порзингис.

Сборная Сербии одержала третью победу на групповой стадии турнира. Сборная Латвии потерпела второе поражение в трёх встречах.