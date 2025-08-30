Скидки
Польша — Израиль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Баскетбол Новости

Латвия – Сербия, результат матча 30 августа 2025, счет 80:84, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Сборная Сербии одолела Латвию в матче Евробаскета-2025, у Йокича «39+10»
В Риге (Латвия) завершился матч 3-го тура группового этапа Евробаскета-2025, в котором встречались национальные команды Латвии и Сербии. Встреча закончилась победой сборной Сербии со счётом 84:80.

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Латвия
Окончен
80 : 84
Сербия
Латвия: Дав. Бертанс - 16, Порзингис - 14, Ломаж - 13, Шмитс - 10, Куруц - 10, Жагар - 9, Зорикс - 5, Мейерис - 3, Дайр. Бертанс, Чаварс, Гражулис, Штейнбергс
Сербия: Йокич - 39, Петрушев - 12, Гудурич - 11, Аврамович - 8, Добрич - 6, Вукчевич - 5, Йович - 2, Йович - 1, Богданович, Маринкович, Мицич, Милутинов

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 39 очков, 10 подборов и четырёх результативных передач. 12 очков, четыре подбора и одну передачу на свой счёт записал Филип Петрушев.

В составе сборной Латвии дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов оформил Давис Бертанс. 14 очков и шесть подборов на свой счёт записал Кристапс Порзингис.

Сборная Сербии одержала третью победу на групповой стадии турнира. Сборная Латвии потерпела второе поражение в трёх встречах.

