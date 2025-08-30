Лука Дончич набрал 39 очков, но Словения уступила Франции на ЧЕ-2025

Сегодня, 30 августа, в рамках чемпионата Европы — 2025 по баскетболу сборные Франции и Словении провели матч, который завершился победой французов со счётом 103:95 (28:30, 19:24, 21:16, 35:25).

Главным героем словенской команды стал звезда НБА Лука Дончич, набравший 39 очков, сделавший восемь подборов и девять передач за 34 минуты 55 секунд на площадке.

У французской сборной лучшим игроком стал Сильвен Франсиско, который набрал 32 очка, сделал семь подборов и пять передач за 25 минут 51 секунду.

Ранее сборная Словении проиграла сборной Польши в матче Евробасета-2025 со счётом 95:105 (25:29, 21:18, 23:33, 26:25).