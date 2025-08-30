Скидки
Главная Баскетбол Новости

Франция — Словения, результат матча 30 августа 2025, счет 103:95, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Лука Дончич набрал 39 очков, но Словения уступила Франции на ЧЕ-2025
Комментарии

Сегодня, 30 августа, в рамках чемпионата Европы — 2025 по баскетболу сборные Франции и Словении провели матч, который завершился победой французов со счётом 103:95 (28:30, 19:24, 21:16, 35:25).

ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 2-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Франция
Окончен
103 : 95
Словения
Франция: Франсиско - 32, Окобо - 14, Кулибали - 13, Рисашер - 12, Сарр - 12, Ябуселе - 6, Оар - 6, Кординье - 3, Джайте - 3, Луваву-Кабарро - 2, Хифи, Маледон
Словения: Дончич - 39, Мурич - 16, Препелич - 15, Krampelj - 8, Николич - 5, Omic - 5, Radovic - 3, Хроват - 2, Padjen, Jurkovic, Scuka, Stergar

Главным героем словенской команды стал звезда НБА Лука Дончич, набравший 39 очков, сделавший восемь подборов и девять передач за 34 минуты 55 секунд на площадке.

У французской сборной лучшим игроком стал Сильвен Франсиско, который набрал 32 очка, сделал семь подборов и пять передач за 25 минут 51 секунду.

Ранее сборная Словении проиграла сборной Польши в матче Евробасета-2025 со счётом 95:105 (25:29, 21:18, 23:33, 26:25).

