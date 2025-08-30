Никола Йокич, ЧЕ-2025: статистика в матче Латвия — Сербия, очки, передачи, подборы

В Риге (Латвия) завершился матч 3-го тура группового этапа Евробаскета-2025, в котором встречались национальные команды Латвии и Сербии. Встреча закончилась победой сборной Сербии со счётом 84:80.

30-летний звёздный центровой и лидер Сербии Никола Йокич, являющийся чемпионом и трёхкратным MVP НБА в составе «Денвер Наггетс», по итогам матча с Латвией записал на свой счёт дабл-дабл из 39 очков, 10 подборов и четырёх передач. За 31.47 на паркете коэффициент эффективности центрового составил «+6».

Сборная Сербии одержала третью победу на групповой стадии турнира. Сборная Латвии потерпела второе поражение в трёх встречах.