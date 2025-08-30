Скидки
Баскетбол Новости

Никола Йокич, ЧЕ-2025: статистика в матче Латвия — Сербия, очки, передачи, подборы
Комментарии

В Риге (Латвия) завершился матч 3-го тура группового этапа Евробаскета-2025, в котором встречались национальные команды Латвии и Сербии. Встреча закончилась победой сборной Сербии со счётом 84:80.

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Латвия
Окончен
80 : 84
Сербия
Латвия: Дав. Бертанс - 16, Порзингис - 14, Ломаж - 13, Шмитс - 10, Куруц - 10, Жагар - 9, Зорикс - 5, Мейерис - 3, Дайр. Бертанс, Чаварс, Гражулис, Штейнбергс
Сербия: Йокич - 39, Петрушев - 12, Гудурич - 11, Аврамович - 8, Добрич - 6, Вукчевич - 5, Йович - 2, Йович - 1, Богданович, Маринкович, Мицич, Милутинов

30-летний звёздный центровой и лидер Сербии Никола Йокич, являющийся чемпионом и трёхкратным MVP НБА в составе «Денвер Наггетс», по итогам матча с Латвией записал на свой счёт дабл-дабл из 39 очков, 10 подборов и четырёх передач. За 31.47 на паркете коэффициент эффективности центрового составил «+6».

Сборная Сербии одержала третью победу на групповой стадии турнира. Сборная Латвии потерпела второе поражение в трёх встречах.

Новости. Баскетбол
