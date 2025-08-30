Кристапс Порзингис, ЧЕ-2025: статистика в матче Латвия — Сербия, очки, передачи, подборы

В Риге (Латвия) завершился матч 3-го тура группового этапа Евробаскета-2025, в котором встречались национальные команды Латвии и Сербии. Встреча закончилась победой сборной Сербии со счётом 84:80.

Лидер национальной команды Латвии, а также чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 30-летний центровой Кристапс Порзингис по итогам матча с Сербией записал на свой счёт 14 очков, шесть подборов и две передачи. За 33.16 на паркете коэффициент эффективности центрового составил «+7».

Сборная Сербии одержала третью победу на групповой стадии турнира. Сборная Латвии потерпела второе поражение в трёх встречах.