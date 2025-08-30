Игрок НБЛ госпитализирован после падения баскетбольного щита

В Австралии 23-летний центровой «Аделаиды» Бен Грискти получил травму шеи во время тренировки, когда на него обрушился баскетбольный щит после данка партнёра по команде. Игрок прошёл первичный осмотр медицинской бригадой и через два часа был доставлен в больницу для обследования. Об этом сообщает ABC.

Инцидент произошел на арене AIS Arena в Канберре во время разминки перед матчем предсезонного турнира NBL Blitz против «Тасмании Джек Джамперс». По данным CODE Sports, падение конструкции случилось в момент, когда Грискти пытался подобрать мяч после данка одного из партнёров. Национальная баскетбольная лига заявила, что обстоятельства происшествия будут расследованы, а запланированные матчи турнира продолжатся.