Израильский гимн освистали перед матчем Евробаскета в Катовице

Перед началом матча группового этапа Евробаскета-2025 между сборными Израиля и Польши в Катовице национальный гимн Израиля был освистан зрителями. Об этом сообщает Basket News.

Сборная Израиля выступает в группе D, где все игры проходят в Катовице. Соперниками команды стали Польша, Франция, Бельгия, Исландия и Словения. Израиль начал турнир с победы над Исландией со счётом 83:71. Польская команда также выиграла свой первый матч со Словенией — 105:95.

Евробаскет-2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран — Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в турнире не принимает.