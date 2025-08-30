Израильский гимн освистали перед матчем Евробаскета в Катовице
Перед началом матча группового этапа Евробаскета-2025 между сборными Израиля и Польши в Катовице национальный гимн Израиля был освистан зрителями. Об этом сообщает Basket News.
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 2-й тур
30 августа 2025, суббота. 21:30 МСК
Польша
3-я четверть
43 : 37
Израиль
Польша: Pluta, Бальцеровски, Соколовски, Лойд, Понитка, Zapala, Дзева, Gielo, Laczynski, Олейничак, Михалак, Zolnierewicz
Израиль: Каррингтон, Сегев, Авдия, Соркин, Timor, Мадар, Менко, Леви, Burg, Гинат, Зусман, Palatin
Сборная Израиля выступает в группе D, где все игры проходят в Катовице. Соперниками команды стали Польша, Франция, Бельгия, Исландия и Словения. Израиль начал турнир с победы над Исландией со счётом 83:71. Польская команда также выиграла свой первый матч со Словенией — 105:95.
Евробаскет-2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран — Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в турнире не принимает.
