Дабл-дабл Маркканена помог сборной Финляндии обыграть Черногорию на Евробаскете

В Тампере (Финляндия) завершился матч 3-го тура группового этапа Евробаскета, в котором встречались национальные команды Черногории и Финляндии. Встреча закончилась победой сборной Финляндии со счётом 85:65.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лаури Маркканен, оформивший дабл-дабл из 26 очков, 13 подборов и трёх передач. Ещё 11 очков и шесть подборов на свой счёт записал Микаэль Янтунен.

В составе сборной Черногории отличился Андрия Славкович, набравший 15 очков и совершивший один подбор. Игор Дробняк набрал 14 очков, совершил один подбор и отдал две результативные передачи.

Сборная Финляндии одержала третью победу на групповой стадии турнира. Сборная Черногории потерпела третье поражение в трёх встречах.