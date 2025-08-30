Скидки
Главная Баскетбол Новости

Черногория – Финляндия, результат матча 30 августа 2025, счет 65:85, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Дабл-дабл Маркканена помог сборной Финляндии обыграть Черногорию на Евробаскете
Комментарии

В Тампере (Финляндия) завершился матч 3-го тура группового этапа Евробаскета, в котором встречались национальные команды Черногории и Финляндии. Встреча закончилась победой сборной Финляндии со счётом 85:65.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Черногория
Окончен
65 : 85
Финляндия
Черногория: Славкович - 15, Дробняк - 14, Михайлович - 9, Вучевич - 7, Симонович - 7, Оллман - 5, Хаджибегович - 5, Йованович - 3, Томашевич, Вучелич, Живанович, Николич
Финляндия: Маркканен - 26, Янтунен - 11, Салин - 10, Нкамхуа - 10, Маджуни - 10, Литтл - 5, Валтонен - 5, Мууринен - 3, Грандисон - 3, Густавсон - 2, Мадсен, Сеппяля

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лаури Маркканен, оформивший дабл-дабл из 26 очков, 13 подборов и трёх передач. Ещё 11 очков и шесть подборов на свой счёт записал Микаэль Янтунен.

В составе сборной Черногории отличился Андрия Славкович, набравший 15 очков и совершивший один подбор. Игор Дробняк набрал 14 очков, совершил один подбор и отдал две результативные передачи.

Сборная Финляндии одержала третью победу на групповой стадии турнира. Сборная Черногории потерпела третье поражение в трёх встречах.

Лаури Маркканен сейчас — лицо Евробаскета-2025. Его история особенная
