Литовский болельщик отстранён от игр Евробаскета-2025 за расистское оскорбление

Комментарии

Во время матча Евробаскета в Тампере болельщик из Литвы допустил расистское высказывание в адрес капитана сборной Германии Денниса Шрёдера. Нарушитель был оперативно установлен с помощью камер наблюдения и удалён из зала. Позднее ФИБА объявила о его дисквалификации на все оставшиеся игры турнира. Об этом сообщает Basket News.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 13:30 МСК
Литва
Окончен
88 : 107
Германия
Литва: Йокубайтис - 20, Валанчюнас - 14, Нормантас - 11, Седекерскис - 10, Радзявичюс - 8, Тубелис - 7, Сирвидис - 6, Блажевич - 4, Величка - 2, Бирутис - 2, Гедрайтис - 2, Саргюнас - 2
Германия: Шрёдер - 26, Вагнер - 24, Тайс - 23, Обст - 15, Бонга - 6, Ло - 6, Да Силва - 5, Тиман - 2, Да Силва, Фойгтман, Холлац, Кратцер

Инцидент произошёл в перерыве матча Германия — Литва (107:88) 30 августа. По данным СМИ, звуки, имитирующие крики обезьян, исходили от нескольких зрителей. Представители литовской сборной сразу извинились перед немецкой стороной. Президент Литовской баскетбольной федерации Миндаугас Бальчюнас подчеркнул, что подобные действия наносят ущерб репутации страны. ФИБА также передала материалы в полицию Финляндии для дальнейшего расследования.

