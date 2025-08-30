Литовский болельщик отстранён от игр Евробаскета-2025 за расистское оскорбление

Во время матча Евробаскета в Тампере болельщик из Литвы допустил расистское высказывание в адрес капитана сборной Германии Денниса Шрёдера. Нарушитель был оперативно установлен с помощью камер наблюдения и удалён из зала. Позднее ФИБА объявила о его дисквалификации на все оставшиеся игры турнира. Об этом сообщает Basket News.

Инцидент произошёл в перерыве матча Германия — Литва (107:88) 30 августа. По данным СМИ, звуки, имитирующие крики обезьян, исходили от нескольких зрителей. Представители литовской сборной сразу извинились перед немецкой стороной. Президент Литовской баскетбольной федерации Миндаугас Бальчюнас подчеркнул, что подобные действия наносят ущерб репутации страны. ФИБА также передала материалы в полицию Финляндии для дальнейшего расследования.