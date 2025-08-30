Лаури Маркканен, Евробаскет-2025: статистика в матче Черногория — Финляндия

В Тампере (Финляндия) завершился матч 3-го тура группового этапа Евробаскета, в котором встречались национальные команды Черногории и Финляндии. Встреча закончилась победой сборной Финляндии со счётом 85:65.

28-летний звёздный форвард и лидер Финляндии Лаури Маркканен, выступающий за команду НБА «Юта Джаз», стал лучшим игроком своей команды, набрав по итогам встречи 26 очков, совершив 13 подборов и сделав три передачи. За 31.06 на паркете коэффициент эффективности игрока составил «+18».

Сборная Финляндии одержала третью победу на групповой стадии турнира. Сборная Черногории потерпела третье поражение в трёх встречах.