Лаури Маркканен, Евробаскет-2025: статистика в матче Черногория — Финляндия
Поделиться
В Тампере (Финляндия) завершился матч 3-го тура группового этапа Евробаскета, в котором встречались национальные команды Черногории и Финляндии. Встреча закончилась победой сборной Финляндии со счётом 85:65.
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Черногория
Окончен
65 : 85
Финляндия
Черногория: Славкович - 15, Дробняк - 14, Михайлович - 9, Вучевич - 7, Симонович - 7, Оллман - 5, Хаджибегович - 5, Йованович - 3, Томашевич, Вучелич, Живанович, Николич
Финляндия: Маркканен - 26, Янтунен - 11, Салин - 10, Нкамхуа - 10, Маджуни - 10, Литтл - 5, Валтонен - 5, Мууринен - 3, Грандисон - 3, Густавсон - 2, Мадсен, Сеппяля
28-летний звёздный форвард и лидер Финляндии Лаури Маркканен, выступающий за команду НБА «Юта Джаз», стал лучшим игроком своей команды, набрав по итогам встречи 26 очков, совершив 13 подборов и сделав три передачи. За 31.06 на паркете коэффициент эффективности игрока составил «+18».
Сборная Финляндии одержала третью победу на групповой стадии турнира. Сборная Черногории потерпела третье поражение в трёх встречах.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 августа 2025
-
22:29
-
22:28
-
22:25
-
22:19
-
22:16
-
20:39
-
20:36
-
20:30
-
20:15
-
20:14
-
19:13
-
18:10
-
17:33
-
17:23
-
17:15
-
16:51
-
16:11
-
15:49
-
15:37
-
15:26
-
15:25
-
14:14
-
14:08
-
13:09
-
12:04
-
11:48
-
11:20
-
11:16
-
10:30
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:55
-
09:45
-
09:40