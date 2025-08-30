Пешич прервал вопрос журналиста после победы Сербии над Латвией

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич резко отреагировал на вопрос журналиста после матча Евробаскета с Латвией. Его команда выиграла со счетом 84:80.

«Что это за вопросы? Давайте говорить о баскетболе. Ничего не произошло, игра закончилась, все довольны. Чего вы хотите? Я не хочу слышать такие вопросы – вы не должны больше их задавать. Мы говорим о баскетболе, мы победили, и у вас нет других вопросов? Не спрашивайте меня ни о чём до конца Евробаскета», – сказал Пешич.

Ситуация возникла после того, как журналист обратился к защитнику Огньену Добричу с вопросом о его коротком диалоге с главным тренером Латвии Лукой Банки. Добрич ответил, что у него «прекрасные отношения» с Банки и никаких конфликтов не было, но именно в этот момент вмешался Пешич.