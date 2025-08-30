Скидки
Польша — Израиль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Баскетбол Новости

Пешич прервал вопрос журналиста после победы Сербии над Латвией

Аудио-версия:
Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич резко отреагировал на вопрос журналиста после матча Евробаскета с Латвией. Его команда выиграла со счетом 84:80.

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Латвия
Окончен
80 : 84
Сербия
Латвия: Дав. Бертанс - 16, Порзингис - 14, Ломаж - 13, Шмитс - 10, Куруц - 10, Жагар - 9, Зорикс - 5, Мейерис - 3, Дайр. Бертанс, Чаварс, Гражулис, Штейнбергс
Сербия: Йокич - 39, Петрушев - 12, Гудурич - 11, Аврамович - 8, Добрич - 6, Вукчевич - 5, Йович - 2, Йович - 1, Богданович, Маринкович, Мицич, Милутинов

«Что это за вопросы? Давайте говорить о баскетболе. Ничего не произошло, игра закончилась, все довольны. Чего вы хотите? Я не хочу слышать такие вопросы – вы не должны больше их задавать. Мы говорим о баскетболе, мы победили, и у вас нет других вопросов? Не спрашивайте меня ни о чём до конца Евробаскета», – сказал Пешич.

Ситуация возникла после того, как журналист обратился к защитнику Огньену Добричу с вопросом о его коротком диалоге с главным тренером Латвии Лукой Банки. Добрич ответил, что у него «прекрасные отношения» с Банки и никаких конфликтов не было, но именно в этот момент вмешался Пешич.

