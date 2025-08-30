Тренер Греции Вассилис Спанулис: я ожидал услышать про баскетбол

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 2-й тур 30 августа 2025, суббота. 18:15 МСК

Кипр Окончен 69 : 96 Греция

Кипр: Simitzis - 16, Willis Jr. - 15, Tigkas - 12, Jung - 7, Стилиану - 7, Михаил - 3, Iliadis - 3, Pasiali - 2, Christodoulou - 2, Koumis - 2, Loizides, Giannaras