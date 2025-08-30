Тренер Греции Вассилис Спанулис: я ожидал услышать про баскетбол
Главный тренер сборной Греции Вассилис Спанулис ответил на необычный вопрос грузинского журналиста после матча Евробаскета с Кипром. Вместо обсуждения игры или турнира его спросили об отсутствии ассистента Манучара Маркоишвили в составе сборной Грузии. Сборная Греции в матче Евробаскета обыграла сборную Кипра со счётом 96:69.
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 2-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:15 МСК
Кипр
Окончен
69 : 96
Греция
Кипр: Simitzis - 16, Willis Jr. - 15, Tigkas - 12, Jung - 7, Стилиану - 7, Михаил - 3, Iliadis - 3, Pasiali - 2, Christodoulou - 2, Koumis - 2, Loizides, Giannaras
Греция: Дорси - 18, Митоглу - 18, Ларенцакис - 14, Самонтуров - 12, Калаицакис - 9, Толиопулос - 7, Katsivelis - 7, Папаниколау - 5, Слукас - 2, Адетокунбо - 2, Адетокунбо - 2
«Знаете, моего другого ассистента, Илиаса Кацуриса, который также является ассистентом в сборной Греции, тоже здесь нет. Кто-то же должен тренировать команду в «Монако», мы не можем все уехать одновременно. Я ожидал услышать вопрос о баскетболе», — приводит слова Спанулиса Eurohoops.
