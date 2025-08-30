Сборная Испании обыграла Боснию и Герцеговину в матче Евробаскета-2025

В Лимасоле (Кипр) завершился матч 2-го тура группового этапа Евробаскета, в котором встречались национальные команды Испании и Боснии и Герцеговины. Встреча закончилась победой сборной Испании со счётом 88:67.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Санти Альдама, набравший 19 очков и совершивший пять подборов. Ещё 16 очков, четыре подбора и одну передачу на свой счёт записал Вилли Эрнангомес.

В составе сборной Боснии и Герцеговины отличился Кенан Каменьяш, оформивший дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов. 10 очков и семь подборов на свой счёт записал Юсуф Нуркич.

Сборная Испании одержала первую победу на групповой стадии турнира. Босния и Герцеговина потерпела первое поражение.