Польша — Израиль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Баскетбол Новости

Испания – Босния и Герцеговина, результат матча 30 августа 2025, счет 88:67, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Сборная Испании обыграла Боснию и Герцеговину в матче Евробаскета-2025
Комментарии

В Лимасоле (Кипр) завершился матч 2-го тура группового этапа Евробаскета, в котором встречались национальные команды Испании и Боснии и Герцеговины. Встреча закончилась победой сборной Испании со счётом 88:67.

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 2-й тур
30 августа 2025, суббота. 21:30 МСК
Испания
Окончен
88 : 67
Босния и Герцеговина
Испания: Альдама - 19, Эрнангомес - 16, Брисуэла - 15, Сен-Супери - 9, Эрнангомес - 8, Парра - 6, Прадилья - 4, Лопес-Аростеги - 4, Юста - 4, Пуэрто - 3, де Ларреа, Сима
Босния и Герцеговина: Каменьяш - 14, Нуркич - 10, Гегич - 9, Alibegovic - 8, Врабац - 6, Роберсон - 5, Атич - 5, Пенава - 5, Лазич - 5, Arslanagic, Халилович, Hrelja

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Санти Альдама, набравший 19 очков и совершивший пять подборов. Ещё 16 очков, четыре подбора и одну передачу на свой счёт записал Вилли Эрнангомес.

В составе сборной Боснии и Герцеговины отличился Кенан Каменьяш, оформивший дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов. 10 очков и семь подборов на свой счёт записал Юсуф Нуркич.

Сборная Испании одержала первую победу на групповой стадии турнира. Босния и Герцеговина потерпела первое поражение.

