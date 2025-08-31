ЧЕ по баскетболу — 2025: результаты на 30 августа, календарь, таблица

В субботу, 30 августа, на чемпионате Европы по баскетболу — 2025 прошёл четвёртый игровой день, в рамках которого состоялись 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей Евробаскета-2025 30 августа:
Литва — Германия — 88:107;
Чехия — Эстония — 75:89;
Италия — Грузия — 78:62;
Исландия — Бельгия — 64:71;
Великобритания — Швеция — 59:78;
Франция — Словения — 103:95;
Латвия — Сербия — 80:84;
Кипр — Греция — 69:96;
Черногория — Финляндия — 65:85;
Турция — Португалия — 95:54;
Польша — Израиль — 66:64;
Испания — Босния и Герцеговина — 88:67.
Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран — Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в Евробаскете-2025 не принимает.