Главная Баскетбол Новости

Лучший бомбардир Евробаскета-2025 на 30 августа: Никола Йокич набрал 39 очков

В субботу, 30 августа, на чемпионате Европы по баскетболу — 2025 состоялся четвёртый игровой день, в котором национальные команды провели 2-й и 3-й туры группового этапа. Лидером бомбардирской гонки сегодня стал сербский баскетболистов Никола Йокич.

30-летний звёздный центровой и лидер Сербии Никола Йокич, являющийся чемпионом и трёхкратным MVP НБА в составе «Денвер Наггетс», по итогам матча с Латвией записал на свой счёт дабл-дабл из 39 очков, 10 подборов и четырёх передач. За 31.47 на паркете коэффициент эффективности центрового составил «+6».

Сборная Сербии сегодня обыграла национальную команду Латвии со счётом 84:80.

