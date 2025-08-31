Скидки
Лучший ассистент Евробаскета-2025 на 30 августа: Дончич стал третьим

Лучший ассистент Евробаскета-2025 на 30 августа: Дончич стал третьим
В субботу, 30 августа, на чемпионате Европы по баскетболу — 2025 состоялся четвёртый игровой день, в котором национальные команды провели 2-й и 3-й туры группового этапа. Разыгрывающий сборной Литвы Рокас Йокубайтис стал лидером по количеству результативных передач.

На его счету Рокаса Йокубайтиса 25 ассистов. На втором месте располагается турецкий форвард Алперен Шенгюн с 21 результативной передачей. 26-летний словенский форвард Лука Дончич стал третьим по результативным передачам. В матче со сборной Франции он сделал девять передач за 34 минуты 55 секунд на площадке. Общий результат Дончича — 18 передач.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран — Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в Евробаскете-2025 не принимает.

