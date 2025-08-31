«У меня нет слов». Экс-игрок ЦСКА Аврамович высказался о Йокиче после матча с Латвией

Бывший игрок ЦСКА разыгрывающий сборной Сербии Алекса Аврамович прокомментировал выступление центрового национальной команды Николы Йокича в матче Евробаскета-2025 со сборной Латвии (84:80).

Во встрече с латвийцами Йокич набрал 39 очков, совершил 10 подборов и отдал четыре результативные передачи.

«У меня нет слов», — приводит слова Аврамовича Basket News.

Победа в матче с национальной командой Латвии стала третьей для сербов в трёх матчах чемпионата Европы. В следующем туре сборная Сербии сыграет с Чехией. Игра состоится 1 сентября и начнётся в 21:15 мск.

