«У меня нет слов». Экс-игрок ЦСКА Аврамович высказался о Йокиче после матча с Латвией

Комментарии

Бывший игрок ЦСКА разыгрывающий сборной Сербии Алекса Аврамович прокомментировал выступление центрового национальной команды Николы Йокича в матче Евробаскета-2025 со сборной Латвии (84:80).

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Латвия
Окончен
80 : 84
Сербия
Латвия: Дав. Бертанс - 16, Порзингис - 14, Ломаж - 13, Шмитс - 10, Куруц - 10, Жагар - 9, Зорикс - 5, Мейерис - 3, Дайр. Бертанс, Чаварс, Гражулис, Штейнбергс
Сербия: Йокич - 39, Петрушев - 12, Гудурич - 11, Аврамович - 8, Добрич - 6, Вукчевич - 5, Йович - 2, Йович - 1, Богданович, Маринкович, Мицич, Милутинов

Во встрече с латвийцами Йокич набрал 39 очков, совершил 10 подборов и отдал четыре результативные передачи.

«У меня нет слов», — приводит слова Аврамовича Basket News.

Победа в матче с национальной командой Латвии стала третьей для сербов в трёх матчах чемпионата Европы. В следующем туре сборная Сербии сыграет с Чехией. Игра состоится 1 сентября и начнётся в 21:15 мск.

