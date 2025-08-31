Сборная Бразилии обыграла США и вышла в финал Кубка Америки по баскетболу
В ночь с 30 на 31 августа завершился первый полуфинальный матч Кубка Америки по баскетболу, где встречались сборные Бразилии и США. Матч проходил на арене «Алексис Аргуэльо» в Манагуа (Никарагуа) и закончился победой бразильцев со счётом 92:77.
Кубок Америки 2025 (м) . Semi Finals. 1-й тур
30 августа 2025, суббота. 23:40 МСК
Бразилия
Окончен
92 : 77
США
Таким образом, южноамериканская сборная вышла в финал турнира, где сыграет с победителем противостояния, где сегодня, 31 августа, сойдутся национальные команды Канады и Аргентины. Начало — в 3:10 мск. Финальный матч пройдёт 1 сентября в 3:10 мск.
