Гомельский назвал четыре понравившиеся ему сборные на ЧЕ-2025, и три не понравившиеся

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно сборных, игра которых на чемпионате Европы ему понравилась и не понравилась.

«Сербия и Турция понравились, Литва и Франция понравились, а Латвия, Испания и Словения — не понравились», — написал Гомельский.

Напомним, чемпионат Европы 2025 года стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. Турнир завершится 14 сентября. Сборная России участия в Евробаскете не принимает.

