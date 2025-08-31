Скидки
Словения — Бельгия. Прямая трансляция
Баскетбол

Гомельский назвал четыре понравившиеся ему сборные на ЧЕ-2025, и три не понравившиеся

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно сборных, игра которых на чемпионате Европы ему понравилась и не понравилась.

«Сербия и Турция понравились, Литва и Франция понравились, а Латвия, Испания и Словения — не понравились», — написал Гомельский.

Напомним, чемпионат Европы 2025 года стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. Турнир завершится 14 сентября. Сборная России участия в Евробаскете не принимает.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
