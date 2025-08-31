Скидки
Словения — Бельгия. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Лука Дончич высказался после двух подряд поражений Словении на Евробаскете-2025

Лука Дончич высказался после двух подряд поражений Словении на Евробаскете-2025
Комментарии

Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич прокомментировал критику, с которой столкнулась его команда после двух поражений подряд на старте чемпионата Европы — 2025. Словенцы уступили сборной Польше (96:105) в первом туре, а во втором проиграли национальной команде Франции (95:103).

«Какая ещё критика? Мы боремся, а могли бы лежать на пляже и наслаждаться жизнью. Я надеюсь, что нас поддержит как можно больше людей. Огромное спасибо всем, кто за нас переживает», — приводит слова Дончича Siol.

В следующем матче сборная Словении сыграет с национальной командой Бельгии. Игра состоится 31 августа и начнётся в 15:00 мск.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
