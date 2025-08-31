Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Израиль — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сборная Аргентины обыграла Канаду и вышла в финал Кубка Америки по баскетболу

Сборная Аргентины обыграла Канаду и вышла в финал Кубка Америки по баскетболу
Комментарии

В ночь с 30 на 31 августа завершился второй полуфинальный матч Кубка Америки по баскетболу, где встречались сборные Аргентины и Канады. Матч проходил на арене «Алексис Аргуэльо» в Манагуа (Никарагуа) и закончился победой аргентинцев со счётом 83:73.

Кубок Америки 2025 (м) . Semi Finals. 1-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 03:10 МСК
Канада
Окончен
73 : 83
Аргентина

Лучшим игроком встречи по очкам стал аргентинский защитник Хосе Вильдоза, на его счету 26 очков и шесть результативных передач. Также в его активе три подбора. В составе канадцев больше всех очков набрал защитник Маркус Карр (16).

Таким образом, аргентинская сборная вышла в финал турнира, где сыграет с принципиальным соперником — сборной Бразилией. Финальный матч пройдёт 1 сентября в 3:10 мск.

Календарь Кубка Америки по баскетболу — 2025
Турнирная сетка Кубка Америки по баскетболу — 2025
Материалы по теме
Сборная Бразилии обыграла США и вышла в финал Кубка Америки по баскетболу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android