Сборная Аргентины обыграла Канаду и вышла в финал Кубка Америки по баскетболу

В ночь с 30 на 31 августа завершился второй полуфинальный матч Кубка Америки по баскетболу, где встречались сборные Аргентины и Канады. Матч проходил на арене «Алексис Аргуэльо» в Манагуа (Никарагуа) и закончился победой аргентинцев со счётом 83:73.

Лучшим игроком встречи по очкам стал аргентинский защитник Хосе Вильдоза, на его счету 26 очков и шесть результативных передач. Также в его активе три подбора. В составе канадцев больше всех очков набрал защитник Маркус Карр (16).

Таким образом, аргентинская сборная вышла в финал турнира, где сыграет с принципиальным соперником — сборной Бразилией. Финальный матч пройдёт 1 сентября в 3:10 мск.