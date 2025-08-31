Скидки
Польша — Исландия. Прямая трансляция
21:30 Мск
Баскетбол

Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 31 августа

Комментарии

Сегодня, 31 августа, пройдёт очередной день чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в рамках которого состоятся шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 31 августа (время — московское):

15:00. Грузия — Греция
15:00. Словения — Бельгия
18:00. Израиль — Франция
18:15. Испания — Кипр
21:30. Босния и Герцеговина — Италия
21:30. Польша — Исландия

Турнир проводится на территории четырёх государств: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. Завершатся соревнования 14 сентября.

Предыдущий Евробаскет проводился в 2022 году. Чемпионами соревнований стали испанцы.

