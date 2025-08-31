«Это крайне неуважительно». Серджо Скариоло — о допинг-тестировании сборной Испании ночью

Главный тренер национальной команды Испании Серджо Скариоло выступил с критикой в адрес руководства Международной федерации баскетбола (ФИБА) за проведение допинг-тестирования своих подопечных ночью.

«Это мой последний чемпионат, и я нахожусь в положении, когда после многих лет работы под эгидой ФИБА я могу посоветовать руководству ассоциации не проводить допинг-тестирование игроков, которые отыграли два матча подряд и заканчивают лишь в полночь. Это крайне неуважительно. При таком количестве свободного времени допинг-тестирование можно было бы назначить раньше, а не так поздно. Надеюсь, они извлекут из этого урок», — приводит слова Скариоло портал Eurohoops.