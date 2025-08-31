Скидки
Польша — Исландия. Прямая трансляция
21:30 Мск
«Мы выступили хорошо, но Йокич не от мира сего». Игрок сборной Латвии — о матче с Сербией

25-летний разыгрывающий защитник сборной Латвии Артур Жагар поделился эмоциями от игры против лидера национальной команды Сербии Николы Йокича, который выступает на позиции центрового. Матч между сборными Латвии и Сербии завершился в пользу последних со счётом 84:80.

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Латвия
Окончен
80 : 84
Сербия
Латвия: Дав. Бертанс - 16, Порзингис - 14, Ломаж - 13, Шмитс - 10, Куруц - 10, Жагар - 9, Зорикс - 5, Мейерис - 3, Дайр. Бертанс, Чаварс, Гражулис, Штейнбергс
Сербия: Йокич - 39, Петрушев - 12, Гудурич - 11, Аврамович - 8, Добрич - 6, Вукчевич - 5, Йович - 2, Йович - 1, Богданович, Маринкович, Мицич, Милутинов

«Мы выступили хорошо, но Никола Йокич не от мира сего, поэтому он будет делать своё дело в каждой встрече. Однако мы ограничили других игроков [сборной Сербии] и должны быть довольны собой, продолжать в том же духе.

Каков был план для защиты от Йокича? Что мы только не перепробовали?! Думаю, применили все методы. И сдваивание, и выходы один на один против него. Он допустил несколько ошибок, и мы могли бы победить. Некоторая доля удачи решила исход встречи в их пользу», — сказал Жагар в интервью после матча.

