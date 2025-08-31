«Мы выступили хорошо, но Йокич не от мира сего». Игрок сборной Латвии — о матче с Сербией

25-летний разыгрывающий защитник сборной Латвии Артур Жагар поделился эмоциями от игры против лидера национальной команды Сербии Николы Йокича, который выступает на позиции центрового. Матч между сборными Латвии и Сербии завершился в пользу последних со счётом 84:80.

«Мы выступили хорошо, но Никола Йокич не от мира сего, поэтому он будет делать своё дело в каждой встрече. Однако мы ограничили других игроков [сборной Сербии] и должны быть довольны собой, продолжать в том же духе.

Каков был план для защиты от Йокича? Что мы только не перепробовали?! Думаю, применили все методы. И сдваивание, и выходы один на один против него. Он допустил несколько ошибок, и мы могли бы победить. Некоторая доля удачи решила исход встречи в их пользу», — сказал Жагар в интервью после матча.