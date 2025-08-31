Звезда Евробаскета Лаури Маркканен встретился с обладателем Кубка Стэнли Барковым

28-летний лидер национальной команды Финляндии по баскетболу, выступающий на позиции форварда, Лаури Маркканен встретился с 29-летним двукратным обладателем Кубка Стэнли и капитаном хоккейного клуба «Флорида Пантерз» соотечественником Александром Барковым.

Фото: Социальные сети сборной Финляндии по баскетболу

Лаури в составе сборной Финляндии провёл три матча на чемпионате Европе — 2025. В среднем за встречу Маркканен набирает 32,3 очка, делает семь подборов, отдаёт 2,3 передачи, а также совершает три перехвата.

Барков — двукратный участник Матча всех звёзд НХЛ, является капитаном «Пантерз» с 2018 года. В прошлом сезоне он в третий раз за карьеру (и во второй раз подряд) получил приз «Селке Трофи» как лучший нападающий оборонительного плана в лиге, а также приз имени Кинга Клэнси за лидерские качества и вклад в благотворительность. Он также является единственным капитаном «Флориды» финского происхождения, приведшим команду к победе в Кубке Стэнли.