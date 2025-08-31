Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Исландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Капитан сборной Сербии Богданович больше не примет участия в Евробаскете-2025

Капитан сборной Сербии Богданович больше не примет участия в Евробаскете-2025
Комментарии

33-летний атакующий защитник и капитан сборной Сербии по баскетболу Богдан Богданович, который также выступает за клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс», пропустит оставшуюся часть чемпионата Европы — 2025 из-за травмы подколенного сухожилия. Об этом информирует пресс-служба сербской национальной команды.

Богданович будет проходить восстановление в США. А обязанности капитана сборной теперь будет исполнять 34-летний защитник Стефан Йович.

Напомним, повреждение Богданович получил в матче с Португалией, схватившись за заднюю поверхность бедра. До травмы защитник успел провести 15 минут на площадке, набрав семь очков и сделав пять подборов.

Материалы по теме
«Может набрать 60 очков и уничтожить кого угодно». Богданович — об одном из игроков НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android