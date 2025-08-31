Капитан сборной Сербии Богданович больше не примет участия в Евробаскете-2025

33-летний атакующий защитник и капитан сборной Сербии по баскетболу Богдан Богданович, который также выступает за клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс», пропустит оставшуюся часть чемпионата Европы — 2025 из-за травмы подколенного сухожилия. Об этом информирует пресс-служба сербской национальной команды.

Богданович будет проходить восстановление в США. А обязанности капитана сборной теперь будет исполнять 34-летний защитник Стефан Йович.

Напомним, повреждение Богданович получил в матче с Португалией, схватившись за заднюю поверхность бедра. До травмы защитник успел провести 15 минут на площадке, набрав семь очков и сделав пять подборов.