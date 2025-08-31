Игрок сборной Франции чуть не спровоцировал драку с командой Словении на ЧЕ-2025

Вчера, 30 августа, за несколько секунд до конца матча группового этапа чемпионата Европы — 2025 между национальными командами Франции и Словении (103:95), когда исход игры был предопределён, разыгрывающий французской сборной Сильвен Франсиско обменялся рукопожатием с лидером словенцев Лукой Дончичем, после чего реализовал двухочковый бросок.

Это вызвало негодование со стороны представителей Словении, которые тут же подошли к Франсиско с претензиями, поскольку в тот момент члены обеих национальных команд также стали обмениваться рукопожатиями в знак уважения за проведённую встречу. Массовой драки удалось избежать благодаря незамедлительному вмешательству судей.

Фото: Кадр из трансляции

