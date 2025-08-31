Скидки
Польша — Исландия. Прямая трансляция
21:30 Мск
Баскетбол

Игрок сборной Франции чуть не спровоцировал драку с командой Словении на ЧЕ-2025

Комментарии

Вчера, 30 августа, за несколько секунд до конца матча группового этапа чемпионата Европы — 2025 между национальными командами Франции и Словении (103:95), когда исход игры был предопределён, разыгрывающий французской сборной Сильвен Франсиско обменялся рукопожатием с лидером словенцев Лукой Дончичем, после чего реализовал двухочковый бросок.

ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 2-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Франция
Окончен
103 : 95
Словения
Франция: Франсиско - 32, Окобо - 14, Кулибали - 13, Рисашер - 12, Сарр - 12, Ябуселе - 6, Оар - 6, Кординье - 3, Джайте - 3, Луваву-Кабарро - 2, Хифи, Маледон
Словения: Дончич - 39, Мурич - 16, Препелич - 15, Krampelj - 8, Николич - 5, Omic - 5, Radovic - 3, Хроват - 2, Padjen, Jurkovic, Scuka, Stergar

Это вызвало негодование со стороны представителей Словении, которые тут же подошли к Франсиско с претензиями, поскольку в тот момент члены обеих национальных команд также стали обмениваться рукопожатиями в знак уважения за проведённую встречу. Массовой драки удалось избежать благодаря незамедлительному вмешательству судей.

Фото: Кадр из трансляции

Подробнее о моменте:
Действия француза разозлили Секулича и Дончича. Последствия рискованны для всех
