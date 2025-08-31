Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Исландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дончич отреагировал на спорный поступок игрока сборной Франции в конце матча со Словенией

Дончич отреагировал на спорный поступок игрока сборной Франции в конце матча со Словенией
Комментарии

26-летний лидер национальной команды Словении, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, Лука Дончич прокомментировал спорный поступок игрока сборной Франции Сильвена Франсиско в конце совместного матча чемпионата Европы — 2025, который завершился со счётом 103:95 в пользу французов.

ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 2-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Франция
Окончен
103 : 95
Словения
Франция: Франсиско - 32, Окобо - 14, Кулибали - 13, Рисашер - 12, Сарр - 12, Ябуселе - 6, Оар - 6, Кординье - 3, Джайте - 3, Луваву-Кабарро - 2, Хифи, Маледон
Словения: Дончич - 39, Мурич - 16, Препелич - 15, Krampelj - 8, Николич - 5, Omic - 5, Radovic - 3, Хроват - 2, Padjen, Jurkovic, Scuka, Stergar

«В конце [встречи] мы пожали друг другу руки. Разница в очках могла быть существенной, но мы пожали друг другу руки [что означает конец борьбы]. Я не думал, что он снова забросит», — приводит слова Дончича аккаунт NBA_NewYork в социальной сети Х.

Франсиско обменялся рукопожатием с Дончичем, после чего реализовал двухочковый бросок. Это вызвало негодование со стороны представителей Словении, которые тут же подошли к Франсиско с претензиями.

Материалы по теме
Фото
Игрок сборной Франции чуть не спровоцировал драку с командой Словении на ЧЕ-2025
Материалы по теме
Пятый игровой день. Евробаскет-2025 — LIVE!
Live
Пятый игровой день. Евробаскет-2025 — LIVE!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android