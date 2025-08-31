Дончич отреагировал на спорный поступок игрока сборной Франции в конце матча со Словенией

26-летний лидер национальной команды Словении, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, Лука Дончич прокомментировал спорный поступок игрока сборной Франции Сильвена Франсиско в конце совместного матча чемпионата Европы — 2025, который завершился со счётом 103:95 в пользу французов.

«В конце [встречи] мы пожали друг другу руки. Разница в очках могла быть существенной, но мы пожали друг другу руки [что означает конец борьбы]. Я не думал, что он снова забросит», — приводит слова Дончича аккаунт NBA_NewYork в социальной сети Х.

Франсиско обменялся рукопожатием с Дончичем, после чего реализовал двухочковый бросок. Это вызвало негодование со стороны представителей Словении, которые тут же подошли к Франсиско с претензиями.