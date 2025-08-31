27 очков Адетокунбо помогли сборной Греции разгромить команду Грузии на ЧЕ-2025

Сегодня, 31 августа, в городе Лимасол (Кипр) состоялся матч в рамках пятого дня чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Грузии и Греции. Он завершился со счётом 94:53 (22:13, 24:16, 23:12, 25:12) в пользу греческой сборной.

Наиболее результативным игроком национальной команды Греции стал 30-летний чемпион НБА центровой Яннис Адетокунбо. Ему удалось набрать 27 очков, сделать сделать восемь подборов, отдать четыре передачи, а также совершить два перехвата.

Самым результативным игроком в составе сборной Грузии стал 26-летний форвард Сандро Мамукелашвили. В ходе встречи с представителями Греции грузинский атлет набрал 14 очков, сделал один подбора, отдал две передачи, а также совершил один перехват.