Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Исландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

27 очков Адетокунбо помогли сборной Греции разгромить команду Грузии на ЧЕ-2025

27 очков Адетокунбо помогли сборной Греции разгромить команду Грузии на ЧЕ-2025
Комментарии

Сегодня, 31 августа, в городе Лимасол (Кипр) состоялся матч в рамках пятого дня чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Грузии и Греции. Он завершился со счётом 94:53 (22:13, 24:16, 23:12, 25:12) в пользу греческой сборной.

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Грузия
Окончен
53 : 94
Греция
Грузия: Мамукелашвили - 14, Шермадини - 11, Санадзе - 11, Корсантия - 8, Болдуин - 3, Джинчарадзе - 2, Буржанадзе - 2, Шенгелия - 2, Андроникашвили, Певадзе, Битадзе, Очхикидзе
Греция: Адетокунбо - 27, Митоглу - 17, Дорси - 14, Толиопулос - 6, Katsivelis - 6, Ларенцакис - 5, Папаниколау - 5, Слукас - 4, Калаицакис - 4, Самонтуров - 4, Адетокунбо - 2, Адетокунбо

Наиболее результативным игроком национальной команды Греции стал 30-летний чемпион НБА центровой Яннис Адетокунбо. Ему удалось набрать 27 очков, сделать сделать восемь подборов, отдать четыре передачи, а также совершить два перехвата.

Самым результативным игроком в составе сборной Грузии стал 26-летний форвард Сандро Мамукелашвили. В ходе встречи с представителями Греции грузинский атлет набрал 14 очков, сделал один подбора, отдал две передачи, а также совершил один перехват.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Материалы по теме
Дончич вписал своё имя в историю Евробаскета! Греция разгромила Грузию — LIVE
Live
Дончич вписал своё имя в историю Евробаскета! Греция разгромила Грузию — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android