Яннис Адетокунбо, ЧЕ-2025: статистика в матче Грузия — Греция, очки, передачи, подборы

В Лимасоле (Кипр) завершился матч 3-го тура группового этапа Евробаскета-2025, в котором встречались национальные команды Грузии и Греции. Встреча закончилась победой сборной Греции со счётом 94:53.

30-летний звёздный форвард и лидер команды Греции Яннис Адетокунбо, являющийся чемпионом и MVP НБА в составе клуба «Милуоки Бакс», по итогам матча с Грузией записал на свой счёт 27 очков, восемь подборов, четыре передач и два перехвата за 25 минут 21 секунду на паркете.

Сборная Греции одержала третью победу на групповой стадии турнира. Сборная Грузии потерпела второе поражение в трёх встречах. В предыдущем матче сборная Греции выступала без Янниса Адетокунбо и обыграла команду из Кипра.