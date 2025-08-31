Скидки
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо, ЧЕ-2025: статистика в матче Грузия — Греция, очки, передачи, подборы

Комментарии

В Лимасоле (Кипр) завершился матч 3-го тура группового этапа Евробаскета-2025, в котором встречались национальные команды Грузии и Греции. Встреча закончилась победой сборной Греции со счётом 94:53.

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Грузия
Окончен
53 : 94
Греция
Грузия: Мамукелашвили - 14, Шермадини - 11, Санадзе - 11, Корсантия - 8, Болдуин - 3, Джинчарадзе - 2, Буржанадзе - 2, Шенгелия - 2, Андроникашвили, Певадзе, Битадзе, Очхикидзе
Греция: Адетокунбо - 27, Митоглу - 17, Дорси - 14, Толиопулос - 6, Katsivelis - 6, Ларенцакис - 5, Папаниколау - 5, Слукас - 4, Калаицакис - 4, Самонтуров - 4, Адетокунбо - 2, Адетокунбо

30-летний звёздный форвард и лидер команды Греции Яннис Адетокунбо, являющийся чемпионом и MVP НБА в составе клуба «Милуоки Бакс», по итогам матча с Грузией записал на свой счёт 27 очков, восемь подборов, четыре передач и два перехвата за 25 минут 21 секунду на паркете.

Сборная Греции одержала третью победу на групповой стадии турнира. Сборная Грузии потерпела второе поражение в трёх встречах. В предыдущем матче сборная Греции выступала без Янниса Адетокунбо и обыграла команду из Кипра.

