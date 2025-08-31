Скидки
Польша — Исландия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич оформил пятый трипл-дабл в истории чемпионатов Европы

Комментарии

Словенский баскетболист Лука Дончич стал автором пятого трипл-дабла в истории Евробаскета. В матче со сборной Бельгии он набрал 26 очков, сделал 10 подборов и отдал 11 результативных передач.

ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Словения
Окончен
86 : 69
Бельгия
Словения: Дончич - 26, Препелич - 12, Stergar - 9, Мурич - 8, Scuka - 7, Николич - 6, Хроват - 6, Omic - 6, Krampelj - 4, Radovic - 2, Padjen, Jurkovic
Бельгия: ван Влит - 15, Lecomte - 13, Mwema - 9, Ванвейн - 8, Schwartz - 8, Бако - 7, Ledegen - 5, Van Den Eynde - 2, Mennes - 2, Guisse - 2, Тумба, Tshimanga

До сегодняшнего дня трипл-даблом на Евробаскете отмечались всего четыре баскетболиста: Стоян Вранкович (Хорватия, 1993), Тони Кукоч (Хорватия, 1995), Рареш Андрей Мандаке (Румыния, 2017) и Матеуш Понитка (Польша, 2022). Теперь к ним присоединился представитель Словении.

Матч сборных завершился победой Словении со счётом 86:69. Самым результативным игроком команды победителей стал Лука Дончич. Лучшим из бельгийцев оказался Энди Ван Вилиет.

