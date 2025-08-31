Лука Дончич оформил пятый трипл-дабл в истории чемпионатов Европы

Словенский баскетболист Лука Дончич стал автором пятого трипл-дабла в истории Евробаскета. В матче со сборной Бельгии он набрал 26 очков, сделал 10 подборов и отдал 11 результативных передач.

До сегодняшнего дня трипл-даблом на Евробаскете отмечались всего четыре баскетболиста: Стоян Вранкович (Хорватия, 1993), Тони Кукоч (Хорватия, 1995), Рареш Андрей Мандаке (Румыния, 2017) и Матеуш Понитка (Польша, 2022). Теперь к ним присоединился представитель Словении.

Матч сборных завершился победой Словении со счётом 86:69. Самым результативным игроком команды победителей стал Лука Дончич. Лучшим из бельгийцев оказался Энди Ван Вилиет.