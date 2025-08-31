Лука Дончич — о матче Словении с Францией: мы доказали, что можем бороться

Капитан сборной Словении Лука Дончич после поражения от Франции (95:103) на Евробаскете заявил, что команда показала характер и должна сохранить такой ритм в следующих играх несмотря на проигрыш.

«Мы доказали, что можем бороться. Все ребята выложились на максимум, честь им и хвала. Мы боролись, но в последние две-три минуты немного сдали. Франция — очень сильный соперник, и я сказал ребятам, что в таком ритме мы должны продолжать. Главное сейчас — побеждать дальше, остальное уже неважно. Я сделал много ошибок и знаю, что могу быть лучше. Важно проанализировать игру и подготовиться к следующему матчу», — приводит слова Дончича S.Sportal.