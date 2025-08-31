Скидки
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич — о матче Словении с Францией: мы доказали, что можем бороться

Капитан сборной Словении Лука Дончич после поражения от Франции (95:103) на Евробаскете заявил, что команда показала характер и должна сохранить такой ритм в следующих играх несмотря на проигрыш.

ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 2-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Франция
Окончен
103 : 95
Словения
Франция: Франсиско - 32, Окобо - 14, Кулибали - 13, Рисашер - 12, Сарр - 12, Ябуселе - 6, Оар - 6, Кординье - 3, Джайте - 3, Луваву-Кабарро - 2, Хифи, Маледон
Словения: Дончич - 39, Мурич - 16, Препелич - 15, Krampelj - 8, Николич - 5, Omic - 5, Radovic - 3, Хроват - 2, Padjen, Jurkovic, Scuka, Stergar

«Мы доказали, что можем бороться. Все ребята выложились на максимум, честь им и хвала. Мы боролись, но в последние две-три минуты немного сдали. Франция — очень сильный соперник, и я сказал ребятам, что в таком ритме мы должны продолжать. Главное сейчас — побеждать дальше, остальное уже неважно. Я сделал много ошибок и знаю, что могу быть лучше. Важно проанализировать игру и подготовиться к следующему матчу», — приводит слова Дончича S.Sportal.

