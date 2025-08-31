Лука Дончич: ребята сделали хорошую работу, каждый, кто выходил на площадку, отдал всё

После проигранного матча со сборной Франции на Евробаскете (95:103) капитан сборной Словении Лука Дончич отметил усилия всех игроков и командную работу.

«Ребята сделали хорошую работу, каждый, кто выходил на площадку, отдал всё. Как я уже говорил, Франция — отличная команда, и, к сожалению, мы проиграли, но из этого поражения нужно извлечь уроки. Я знаю, что иногда теряю терпение, но стараюсь помогать команде. Всё это делаю с добрыми намерениями, никто не хочет ничего плохого, и я считаю, что мы с каждым днём становимся лучше», — приводит слова Дончича S.Sportal.

Ранее капитан сборной Словении Лука Дончич заявил, что команда показала характер и должна сохранить такой ритм в следующих играх несмотря на проигрыш.