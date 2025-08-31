Франсиско объяснил, как набрал 32 очка в матче с Сербией

Французский баскетболист Сильвен Франсиско после матча со Словенией (103:95) прокомментировал свою результативную игру. Он набрал 32 очка, а также сделал 5 передач и 7 подборов. Он отметил, что действовал по ситуации на площадке и использовал возможности, которые давала защита соперника.

«То, что даёт защита, я беру. Когда вижу открытое кольцо, я иду. Я чувствовал себя хорошо», — приводит слова Франсиско L'Équipe.

Главным героем словенской команды в матче со сборной Франции стал звезда НБА Лука Дончич, набравший 39 очков, сделавший восемь подборов и девять передач за 34 минуты 55 секунд на площадке.