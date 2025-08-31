Франсиско объяснил, как набрал 32 очка в матче с Сербией
Французский баскетболист Сильвен Франсиско после матча со Словенией (103:95) прокомментировал свою результативную игру. Он набрал 32 очка, а также сделал 5 передач и 7 подборов. Он отметил, что действовал по ситуации на площадке и использовал возможности, которые давала защита соперника.
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 2-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Франция
Окончен
103 : 95
Словения
Франция: Франсиско - 32, Окобо - 14, Кулибали - 13, Рисашер - 12, Сарр - 12, Ябуселе - 6, Оар - 6, Кординье - 3, Джайте - 3, Луваву-Кабарро - 2, Хифи, Маледон
Словения: Дончич - 39, Мурич - 16, Препелич - 15, Krampelj - 8, Николич - 5, Omic - 5, Radovic - 3, Хроват - 2, Padjen, Jurkovic, Scuka, Stergar
«То, что даёт защита, я беру. Когда вижу открытое кольцо, я иду. Я чувствовал себя хорошо», — приводит слова Франсиско L'Équipe.
Главным героем словенской команды в матче со сборной Франции стал звезда НБА Лука Дончич, набравший 39 очков, сделавший восемь подборов и девять передач за 34 минуты 55 секунд на площадке.
