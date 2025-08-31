Тренер сборной Франции — о матче со Словенией: победа зависит от того, кто завершает игру

Главный тренер сборной Франции Фредерик Фату после победы над Словенией (103:95) прокомментировал тактику и вклад игроков. Он отметил, что команда ориентируется на результат, а не на стартовый состав.

«Наша сила в том, чтобы находить игрока, который будет эффективен в каждом матче. Стартовый состав сам по себе мало что значит. Мы больше концентрируемся на том, кто завершает игру», — приводит слова Фату L'Équipe.

У французской сборной лучшим игроком стал Сильвен Франсиско, который набрал 32 очка, сделал семь подборов и пять передач за 25 минут 51 секунду. В команде Словении больше всего отличился Лука Дончич.