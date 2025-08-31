Скидки
Польша — Исландия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Баскетбол Новости

Тренер сборной Франции — о матче со Словенией: победа зависит от того, кто завершает игру

Тренер сборной Франции — о матче со Словенией: победа зависит от того, кто завершает игру
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Фредерик Фату после победы над Словенией (103:95) прокомментировал тактику и вклад игроков. Он отметил, что команда ориентируется на результат, а не на стартовый состав.

ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 2-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Франция
Окончен
103 : 95
Словения
Франция: Франсиско - 32, Окобо - 14, Кулибали - 13, Рисашер - 12, Сарр - 12, Ябуселе - 6, Оар - 6, Кординье - 3, Джайте - 3, Луваву-Кабарро - 2, Хифи, Маледон
Словения: Дончич - 39, Мурич - 16, Препелич - 15, Krampelj - 8, Николич - 5, Omic - 5, Radovic - 3, Хроват - 2, Padjen, Jurkovic, Scuka, Stergar

«Наша сила в том, чтобы находить игрока, который будет эффективен в каждом матче. Стартовый состав сам по себе мало что значит. Мы больше концентрируемся на том, кто завершает игру», — приводит слова Фату L'Équipe.

У французской сборной лучшим игроком стал Сильвен Франсиско, который набрал 32 очка, сделал семь подборов и пять передач за 25 минут 51 секунду. В команде Словении больше всего отличился Лука Дончич.

