Тренер сборной Франции — о матче со Словенией: победа зависит от того, кто завершает игру
Поделиться
Главный тренер сборной Франции Фредерик Фату после победы над Словенией (103:95) прокомментировал тактику и вклад игроков. Он отметил, что команда ориентируется на результат, а не на стартовый состав.
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 2-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Франция
Окончен
103 : 95
Словения
Франция: Франсиско - 32, Окобо - 14, Кулибали - 13, Рисашер - 12, Сарр - 12, Ябуселе - 6, Оар - 6, Кординье - 3, Джайте - 3, Луваву-Кабарро - 2, Хифи, Маледон
Словения: Дончич - 39, Мурич - 16, Препелич - 15, Krampelj - 8, Николич - 5, Omic - 5, Radovic - 3, Хроват - 2, Padjen, Jurkovic, Scuka, Stergar
«Наша сила в том, чтобы находить игрока, который будет эффективен в каждом матче. Стартовый состав сам по себе мало что значит. Мы больше концентрируемся на том, кто завершает игру», — приводит слова Фату L'Équipe.
У французской сборной лучшим игроком стал Сильвен Франсиско, который набрал 32 очка, сделал семь подборов и пять передач за 25 минут 51 секунду. В команде Словении больше всего отличился Лука Дончич.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 августа 2025
-
20:10
-
19:34
-
19:33
-
18:22
-
18:13
-
17:35
-
17:27
-
16:48
-
15:30
-
14:45
-
14:40
-
13:03
-
12:13
-
12:00
-
11:53
-
10:19
-
09:30
-
05:31
-
04:00
-
03:30
-
02:30
-
01:44
-
00:29
-
00:07
-
00:01
- 30 августа 2025
-
23:37
-
23:23
-
23:15
-
22:29
-
22:28
-
22:25
-
22:19
-
22:16
-
20:39
-
20:36