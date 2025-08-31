Скидки
Польша — Исландия. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Израиль — Франция, результат матча 31 августа 2025, счет 82:69, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Сборная Израиля обыграла Францию в 3-м туре Евробаскета-2025
Комментарии

Завершился матч чемпионата Европы — 2025 по баскетболу, в котором встречались сборные Израиля и Франции. Команды играли на стадионе «Сподек» в Катовице (Польша). Сборная Израиля одержала победу со счётом 82:69 (17:22, 19:14, 19:20, 27:13).

ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Израиль
Окончен
82 : 69
Франция
Израиль: Авдия - 23, Мадар - 17, Гинат - 14, Соркин - 12, Burg - 5, Каррингтон - 4, Зусман - 3, Менко - 2, Леви - 2, Сегев, Timor, Palatin
Франция: Рисашер - 14, Окобо - 13, Оар - 12, Джайте - 9, Ябуселе - 7, Маледон - 5, Кулибали - 4, Франсиско - 2, Хифи - 2, Луваву-Кабарро - 1, Кординье

Наиболее результативным игроком в сборной Израиля стал лёгкий форвард Дени Авдия. Ему удалось набрать 23 очка, сделать восемь подборов, отдать две передачи, а также совершить пять перехватов.

Самым результативным игроком в составе сборной Франции стал форвард Закари Рисашер. В ходе встречи он набрал 14 очков, сделал четыре подбора, отдал четыре передачи, а также совершил один перехват.

