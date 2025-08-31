Сборная Израиля обыграла Францию в 3-м туре Евробаскета-2025

Завершился матч чемпионата Европы — 2025 по баскетболу, в котором встречались сборные Израиля и Франции. Команды играли на стадионе «Сподек» в Катовице (Польша). Сборная Израиля одержала победу со счётом 82:69 (17:22, 19:14, 19:20, 27:13).

Наиболее результативным игроком в сборной Израиля стал лёгкий форвард Дени Авдия. Ему удалось набрать 23 очка, сделать восемь подборов, отдать две передачи, а также совершить пять перехватов.

Самым результативным игроком в составе сборной Франции стал форвард Закари Рисашер. В ходе встречи он набрал 14 очков, сделал четыре подбора, отдал четыре передачи, а также совершил один перехват.