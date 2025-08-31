Испания разгромила Кипр в матче Евробаскета-2025

Сегодня, 31 августа, состоялся матч в рамках пятого дня чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Испании и Кипра. Сборная Испании одержала уверенную победу над командой Кипра со счётом 91:47 (19:9, 22:8, 29:12, 21:18).

Лидером встречи у испанцев стал Гильермо Эрнангомес, который за 15 минут 25 секунд набрал 19 очков, сделал восемь подборов и три перехвата.

У киприотов наиболее результативным оказался Даррал Уиллис — 16 очков и шесть подборов за 26 минут 58 секунд. Перехватами баскетболист не отметился.

Сборная Испании смогла вырвать победу в двух из трёх матчей. Для команды Кипра это третье поражение.