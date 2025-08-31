Скидки
Польша — Исландия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Баскетбол Новости

Испания – Кипр, результат матча 31 августа 2025, счет 91:47, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Испания разгромила Кипр в матче Евробаскета-2025
Комментарии

Сегодня, 31 августа, состоялся матч в рамках пятого дня чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Испании и Кипра. Сборная Испании одержала уверенную победу над командой Кипра со счётом 91:47 (19:9, 22:8, 29:12, 21:18).

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Испания
Окончен
91 : 47
Кипр
Испания: Эрнангомес - 19, Юста - 12, Сен-Супери - 9, Эрнангомес - 9, Пуэрто - 8, Альдама - 8, Брисуэла - 8, Парра - 5, Прадилья - 4, Сима - 4, де Ларреа - 3, Лопес-Аростеги - 2
Кипр: Willis Jr. - 16, Christodoulou - 9, Iliadis - 7, Стилиану - 5, Pasiali - 4, Михаил - 2, Jung - 2, Tigkas - 2, Loizides, Simitzis, Giannaras, Koumis

Лидером встречи у испанцев стал Гильермо Эрнангомес, который за 15 минут 25 секунд набрал 19 очков, сделал восемь подборов и три перехвата.

У киприотов наиболее результативным оказался Даррал Уиллис — 16 очков и шесть подборов за 26 минут 58 секунд. Перехватами баскетболист не отметился.

Сборная Испании смогла вырвать победу в двух из трёх матчей. Для команды Кипра это третье поражение.

