Испания разгромила Кипр в матче Евробаскета-2025
Поделиться
Сегодня, 31 августа, состоялся матч в рамках пятого дня чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Испании и Кипра. Сборная Испании одержала уверенную победу над командой Кипра со счётом 91:47 (19:9, 22:8, 29:12, 21:18).
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Испания
Окончен
91 : 47
Кипр
Испания: Эрнангомес - 19, Юста - 12, Сен-Супери - 9, Эрнангомес - 9, Пуэрто - 8, Альдама - 8, Брисуэла - 8, Парра - 5, Прадилья - 4, Сима - 4, де Ларреа - 3, Лопес-Аростеги - 2
Кипр: Willis Jr. - 16, Christodoulou - 9, Iliadis - 7, Стилиану - 5, Pasiali - 4, Михаил - 2, Jung - 2, Tigkas - 2, Loizides, Simitzis, Giannaras, Koumis
Лидером встречи у испанцев стал Гильермо Эрнангомес, который за 15 минут 25 секунд набрал 19 очков, сделал восемь подборов и три перехвата.
У киприотов наиболее результативным оказался Даррал Уиллис — 16 очков и шесть подборов за 26 минут 58 секунд. Перехватами баскетболист не отметился.
Сборная Испании смогла вырвать победу в двух из трёх матчей. Для команды Кипра это третье поражение.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 августа 2025
-
21:11
-
20:24
-
20:10
-
19:34
-
19:33
-
18:22
-
18:13
-
17:35
-
17:27
-
16:48
-
15:30
-
14:45
-
14:40
-
13:03
-
12:13
-
12:00
-
11:53
-
10:19
-
09:30
-
05:31
-
04:00
-
03:30
-
02:30
-
01:44
-
00:29
-
00:07
-
00:01
- 30 августа 2025
-
23:37
-
23:23
-
23:15
-
22:29
-
22:28
-
22:25
-
22:19
-
22:16