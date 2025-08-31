Скидки
Польша — Исландия. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Клэй Томпсон назвал Эй-Джея лучшим форвардом своего поколения

Клэй Томпсон назвал Эй-Джея лучшим форвардом своего поколения
Комментарии

Американский баскетболист «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон заявил, что считает Энтони Дэвиса одним из сильнейших форвардов своего поколения. По его словам, вместе с Дэвисом и другими игроками команда имеет высокий уровень подборов и глубину состава.

«Энтони Дэвис, когда он здоров, он лучший силовой форвард, возможно, моего поколения… Я думаю, что у нас лично лучший фронткорт в НБА, когда мы все здоровы. У нас столько глубины… А еще мы получили такого игрока, как Д’Ло, и у нас есть глубина на позиции защитника, я просто очень рад», — приводит слова Томпсона MFFL NATION в социальной сети Х.

Ранее Клэй Томпсон попал топ-40 атакующих защитников НБА по версии The Athletic.

