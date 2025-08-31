Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Исландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кайри Ирвинг провёл тренировку с молодыми баскетболистами в Нью-Йорке

Кайри Ирвинг провёл тренировку с молодыми баскетболистами в Нью-Йорке
Комментарии

Американский баскетболист Кайри Ирвинг провёл бросковую тренировку для молодых игроков в зале профсоюза НБА в Нью-Йорке. Защитник «Далласа» свободно передвигался по площадке и показывал упражнения юным баскетболистам. Видео с тренировки баскетболист опубликовал в социальных сетях.

Кайри Ирвинг получил разрыв передней крестообразной связки пять месяцев назад и с тех пор проходит восстановление. Сейчас баскетболист постепенно возвращается к игровой форме и тренируется с командой и отдельными спортсменами.

Ранее Джефф Тиг рассказал, что предпочёл бы защищаться против Кайри Ирвинга, а не Стефена Карри.

Материалы по теме
Джефф Тиг заявил, что предпочёл бы защищаться против Кайри Ирвинга, а не Стефена Карри
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android