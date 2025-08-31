Кайри Ирвинг провёл тренировку с молодыми баскетболистами в Нью-Йорке

Американский баскетболист Кайри Ирвинг провёл бросковую тренировку для молодых игроков в зале профсоюза НБА в Нью-Йорке. Защитник «Далласа» свободно передвигался по площадке и показывал упражнения юным баскетболистам. Видео с тренировки баскетболист опубликовал в социальных сетях.

Кайри Ирвинг получил разрыв передней крестообразной связки пять месяцев назад и с тех пор проходит восстановление. Сейчас баскетболист постепенно возвращается к игровой форме и тренируется с командой и отдельными спортсменами.

Ранее Джефф Тиг рассказал, что предпочёл бы защищаться против Кайри Ирвинга, а не Стефена Карри.