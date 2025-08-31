Клэй Томпсон назвал Ирвинга самым сложным соперником в карьере

Американский баскетболист, игрок НБА Клэй Томпсон рассказал, кого считает самым сложным соперником в своей карьере. По его словам, это Кайри Ирвинг, с которым ему приходилось сталкиваться на площадке. Томпсон подчеркнул лидерские качества Ирвинга и влияние игрока на команду.

«Он самый сложный игрок, против которого мне приходилось выступать. Я ставлю его в один ряд с Леброном, КД и Коби… Чувствуешь энергию, когда он появляется в зале, он поднимает всех вокруг… он такой хороший лидер», — сказал Томпсон в эфире MrBuckBuckNBA.

Ранее Кайри Ирвинг выложил в социальные сети видео, как проводит бросковую тренировку после травмы крестообразной связки.