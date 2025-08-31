Скидки
Польша — Исландия. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Майкл Портер назвал Николу Йокича величайшим в истории

Аудио-версия:
Бывший форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер-младший заявил, что считает сербского центрового Николу Йокича величайшим игроком в истории баскетбола.

«Я выбираю Николу Йокича. Причина в том, что он мог выиграть MVP пять лет подряд. Можете назвать другого игрока, который был бы способен на это?» — приводит слова Портера Basket News со ссылкой на Plaqueboymax.

Йокич выступает за «Денвер» с 2015 года и за это время трижды становился самым ценным игроком регулярного сезона НБА (2021, 2022, 2024), выигрывал награду MVP финала и привел команду к первому чемпионству в 2023 году.

Напомним, Майкл Портер перешёл в «Бруклин Нетс» в результате обмена и будет играть вместе с Егором Дёмином в предстоящем сезоне НБА.

