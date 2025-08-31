ЧЕ по баскетболу — 2025: результаты на 31 августа, календарь, таблица

В воскресенье, 31 августа, на чемпионате Европы по баскетболу — 2025 прошёл очередной игровой день, в рамках которого состоялись шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей Евробаскета-2025 31 августа:
Грузия — Греция — 53:94
Словения — Бельгия — 86:69
Израиль — Франция — 82:69
Испания — Кипр — 91:47
Босния и Герцеговина — Италия — 79:96
Польша — Исландия — 84:75.
Турнир проводится на территории четырёх государств: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. Завершатся соревнования 14 сентября.
Предыдущий Евробаскет проводился в 2022 году. Чемпионами соревнований стали испанцы.