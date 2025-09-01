Легионер «Автодора» объяснил, почему вместо команды Евролиги выбрал в итоге клуб из РФ

Сербский тяжёлый форвард «Автодора» Душан Беслач рассказал, почему принял предложение саратовского клуба. В российской команде 26-летний спортсмен выступает с 2023 года.

— По информации СМИ, ещё с 2023 года к тебе проявляет интерес «Партизан». Почему не стал возвращаться в родную страну, в команду Евролиги, к Желько Обрадовичу, и предпочёл остаться в Саратове?

— Если честно, произошли некоторые вещи, о которых я не хотел бы говорить. Но с обеих сторон присутствовал интерес, особенно с моей, поскольку я имел бы честь поработать с лучшим тренером в Европе. Но переход сорвался, со мной связался «Автодор», и я не стал медлить. Мы сразу же нашли решение, — сказал Беслач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

