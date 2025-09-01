Скидки
Баскетбол

Лучший бомбардир Евробаскета-2025 на 31 августа: Дончич набрал 99 очков

Комментарии

В воскресенье, 31 августа, на чемпионате Европы по баскетболу — 2025 состоялся пятый игровой день, в котором национальные команды провели 3-й тур группового этапа. Лидером бомбардирской гонки является словенский игрок, звезда НБА Лука Дончич.

На счету Луки Дончича 99 очков за три игры. На второй строчке находится финн Лаури Маркканен. За три матча он набрал 97 очков. Серб Никола Йокич набрал 73 очка за три игры.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран — Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в Евробаскете-2025 не принимает.

Комментарии
