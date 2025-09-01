Скидки
Португалия — Латвия. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Сербский легионер «Автодора» Душан Беслач: я люблю Россию

Сербский тяжёлый форвард «Автодора» Душан Беслач рассказал, почему принял решение продлить контракт с саратовской командой.

— Ты был уверен, что хочешь остаться в Саратове ещё на год? Если да, то почему?
 Я продлил контракт через два дня после заключительного матча в сезоне. На это было много причин. Я привык к Саратову, моя семья тоже здесь. У меня прекрасные отношения с людьми внутри клуба. Но главная причина в том, что мне нравится играть в Лиге ВТБ, и я люблю Россию, — сказал Беслач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Беслач принял участие в 42 матчах, в которых в среднем набирал 11,2 очка, совершал 2,5 подбора и отдавал 0,8 передачи.

Читайте полное интервью с тяжёлым форвардом «Автодора» Душаном Беслачем на «Чемпионате».
Легионеры «Автодора» танцуют под песню «Матушка земля»:

