Баскетбол Новости

Лидер «Автодора» Душан Беслач назвал лучшего баскетболиста мира в данный момент

Лидер «Автодора» Душан Беслач назвал лучшего баскетболиста мира в данный момент
Комментарии

Сербский тяжёлый форвард «Автодора» Душан Беслач ответил на вопрос по поводу своего соотечественника Николы Йокича, выступающего за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс». По мнению Беслача, Йокич является лучшим баскетболистом мира в данный момент.

— Не могу также не спросить про Николу Йокича. Он из Сомбора, как и ты, вы знакомы. Поддерживаете общение? Или общаетесь только в сборной?
— Мы знаем друг друга, родились в одном городе. К сожалению, мне так и не выпала честь сыграть с ним. Я надеялся, что такая возможность представится этим летом. Но Йокич — лучший баскетболист, и за его игрой приятно наблюдать.

— Как думаешь, Йокич — это лучший игрок в НБА на данный момент?
— Никола, безусловно, лучший игрок в мире. Особенно если посмотреть на его игру в целом: он делает своих товарищей по команде на 30% лучше, — сказал Беслач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте полное интервью с тяжёлым форвардом «Автодора» Душаном Беслачем на «Чемпионате».
Йокич поцеловал Дончича в щёку после матча Сербии и Словении:

Комментарии
